4日に山口県宇部市で広範囲にわたりガス漏れが起き、およそ1万2500か所で都市ガスの供給が停止されていましたが、4日夜から一部で供給が再開されています。ガスが復旧した住民「ほっとしました。普通に出たので安心しました」4日朝、宇部市で広範囲にわたるガス漏れがあり、市内およそ1万2500か所でガスの供給が停止されました。このうち、4日夜、小羽山地区で供給再開に向けた開栓作業が行われ、立ち会いのあったおよそ200か所で