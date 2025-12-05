政府が物価高対策として自治体に活用を促す「おこめ券」について、鈴木農水大臣は使用期限を設ける方針を明らかにしました。鈴木憲和 農林水産大臣「今の物価高対策に対しての対応でありますから、基本的にはどこかで使用期限を設けて対応していただく」JA全農などが発行している現在の「おこめ券」には使用期限がありませんが、鈴木大臣は物価高対策として速やかに活用してもらうため、使用期限を設ける方針を明らかにしまし