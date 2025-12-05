日本シリーズJTカップ第2日（5日・東京よみうりCC＝7002ヤード、パー70）2位から出たツアー通算1勝の小木曽喬が68で回り、通算7アンダーの133で単独首位に立った。1打差の2位に宋永漢（韓国）。金谷拓実、優勝なら逆転で賞金王になる可能性がある蝉川泰果らが2アンダーの6位につけた。賞金王争いトップの金子駆大は67をマークし、通算1アンダーで23位から11位に浮上した。前週優勝の大岩龍一は5オーバーの23位となった。（出場