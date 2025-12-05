ソフトバンク川瀬晃内野手（28）が5日、球団事務所で契約を更改。前年比1200万円増の推定年俸5000万円でサインした。「球団の方から、いいところで打ってくれたと。もともと守りの人が打撃で評価してもらった。“次はレギュラーだな”という言葉をもらった。割って入れるよう頑張りたい」今季レギュラーシーズンでは、堅守に加えて勝負強い打撃が光った。レギュラーシーズン102試合に出場し、打率・263ながらキャリアハイの