ＤＢ．スターマン（左）とＤＢ．キララ（右）＝（球団提供）横浜ＤｅＮＡは、来年２月に沖縄県宜野湾市などで行う春季キャンプの休養日を発表した。同月５、１０、１６、２０日の４日間。１軍の練習試合は、１１、１４、１５、１８、１９日に行う予定。また、球団マスコットの登場日程も決まり、ＤＢ．スターマンが１〜４日と２１、２２日、ＤＢ．キララは４日と６〜９日に登場する。詳細は球団ホームページで。