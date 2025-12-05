2025年11月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。社会部門の第1位は――。▼第1位だから悠仁さまに帝王学を授けなかった…皇室研究家が｢天皇陛下と秋篠宮さまが愛子天皇"で一致｣と見るワケ"▼第2位そりゃ｢愛子天皇｣が待望されるわけだ…島田裕巳｢悠仁さまに国民がどうしても抱いてしまう微妙な感情の正体｣▼第3位品川の｢コンペ最優秀トイレ｣は､"犯罪者の天国"だった…専門家が警告｢