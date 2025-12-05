2025年11月に、プレジデントオンラインで反響の大きかった人気記事ベスト3をお送りします。朝ドラ部門の第2位は――。▼第1位松江いちの美人が｢きれいな物乞い｣に…｢ばけばけ｣でも描かれた小泉セツの実母がたどった没落人生▼第2位｢ばけばけ｣では描けない妾騒動"の知られざる史実…小泉八雲が｢送り込まれた愛人候補｣を拒み続けたワケ"▼第3位やっぱり小泉セツは単なる女中ではなかった…NHK朝ドラでは描きづらいハーンがセツ