物価高が止まらず、不安が増す「老後の家計」。ところが多くの家庭には、“お金を食い潰す無駄”が大量に眠っている。消費経済ジャーナリストの松崎のり子さんは「特に50代以降は、気づかぬうちに家計を圧迫する“無駄”が加速する。今年の大掃除で真っ先に手放してほしいものがある」という――。写真＝iStock.com／CG Tan※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／CG Tan■家庭に眠る「かくれ資産」フリマアプリ大手メルカリが