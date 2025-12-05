ズートピア最大の謎に、あなたも巻き込まれる――映画のあらすじをご紹介© 2025 Disney Enterprises, Inc ズートピア、それは肉食動物も草食動物も、大きな動物も小さな動物も、あらゆるタイプの動物たちが平和に暮らす超ハイテクな文明社会、そして「誰でも夢を叶えられる」という理想の楽園。その街で暮らす、前向きで夢を信じるウサギの警官・ジュディと、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニックは、何もかも正反対だけど