あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「サービス終了」の略語は？「サービス終了」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「サ終」でした！サ終とは、主にオンラインゲームやソーシャルゲームなどにおいてゲームの運営停止に伴いサービス提供が