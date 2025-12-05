巨人・大城卓三捕手と中川皓太投手が５日、大阪市内のミズノ大阪本社で行われた「ミズノブランドアンバサダーミーティング」に出席。同契約を結んで６年目となる来季に向け、使用予定のグラブやスパイクなどを担当者らと時間をかけて打ち合わせした。カブス・鈴木誠也や今永昇太、楽天に新加入する前田健太らも参加した。大城は今季出場５６試合で打率１割８分７厘、３本塁打、１０打点に終わり、来季の巻き返しに燃えている。