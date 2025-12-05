女子SPA!で大きな反響を呼んだ記事を、ジャンルごとに紹介します。こちらは、「結婚」ジャンルの人気記事です。（初公開日は2023年12月7日記事は取材時の状況）＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝「ママ友から、『旦那が家にいすぎてウザイ』と愚痴られるたび、いいなあと思ってしまいます。うちは暇さえあれば旦那が実家に行ってしまいますから……」そう話すのは、結婚2年目の岡崎綾乃さん（仮名・35歳）。綾乃さんは休日のたび、実家に