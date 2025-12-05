自民党と日本維新の会の連立を実現させた影の主役で、首相補佐官に抜擢された遠藤敬・維新国対委員長。本誌・週刊ポストはその遠藤氏の｢秘書給与ピンハネ｣による税金約800万円還流疑惑を掴んだ。遠藤氏は高市早苗首相と維新執行部とのパイプ役として官邸に常駐し、政権の枢機に関わっている。遠藤氏の疑惑は政権そのものを揺るがしかねない。【一部公開】遠藤敬・維新国対委員長の“収支報告書”「秘書」からの寄附がずらっと