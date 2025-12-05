次世代BEVスポーツカーコンセプトを公開レクサスは2025年12月5日、バッテリーEV（BEV）スポーツカーのコンセプトモデル『レクサスLFAコンセプト』を世界初公開した。【画像】これまでにない没入体験を創出！レクサスLFAコンセプト全13枚このコンセプトカーは、『モントレーカーウィーク2025』および『ジャパンモビリティショー2025』において、『レクサス・スポーツコンセプト』としてエクステリアとインテリアが公表され、今