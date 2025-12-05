J1優勝の行方J1は6日に各地で最終節が行われ、勝ち点73で首位の鹿島と、同72で2位の柏の優勝争いが決着する。両チームは5日に非公開で調整した。鹿島はホームで横浜Mと対戦する。勝てば2016年以来で、最多を更新する9度目の制覇。引き分けか負けでも柏の結果次第では優勝となる。柏はホームで町田と顔を合わせ、11年以来2度目の頂点を目指す。町田に勝った上で、鹿島が引き分けるか負けると逆転でリーグ優勝となる。鹿島が敗