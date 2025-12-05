スピードスケートW杯第3戦を前に調整する高木美帆＝ヘーレンフェイン（共同）【ヘーレンフェイン（オランダ）共同】スピードスケートのワールドカップ（W杯）第3戦は5日、オランダのヘーレンフェインで開幕。女子の高木美帆（TOKIOインカラミ）は4日に会場のリンクで滑りを入念に確認した。高木は第2戦の1500メートルで2位に入り、復調をうかがわせた。だが「（糸口を）見つけただけでは改善できない部分がある」とカーブワー