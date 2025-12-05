女優の北川景子（39）が、4日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に、前週（11月27日放送）に続いて出演。夫のタレントDAIGO（47）との結婚について話した。放送作家でタレントの野々村友紀子（51）による事前インタビューのVTRを、スタジオに登場した北川とレギュラー出演者が見た。野々村が「DAIGOさんと結婚してよかったな、って思うことって？」と質問。北川は「よかったな、って思うこと…。毎日、思います