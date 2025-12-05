5日朝は東京都心でも今シーズン初めて1度台を観測するなど、厳しい冷え込みとなりました。さらに、日本海側では大雪が続いていて注意が必要です。5日朝は各地で厳しい冷え込みとなり、北海道・斜里町では午前4時前に最低気温が氷点下17.8度を観測し、今シーズン全国で最も気温が下がりました。関東でも栃木・日光市土呂部で氷点下8.8度。さらに、東京都心でも1.2度など今シーズン初の1度台となりました。ただ、この寒さはいったん5