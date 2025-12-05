もうすぐ初公開の「ちいさなスープラ」…現在の仕様とは？2026年1月、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開幕する「東京オートサロン2026」を目前に控え、日本自動車大学校（NATS）成田校のカスタマイズ科では、恒例となっている学生制作カスタムカーの仕上げ作業が一気に加速しています。なかでも注目を集めているのが、“小さなスープラ”こと「C91 SUPRA」。軽自動車サイズのボディにスープラらしい迫力と存在感を凝縮するという