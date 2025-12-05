高松市のサンポート地区にある香川県立アリーナが、ユネスコが創設した建築賞で「世界で最も美しいアリーナ」に選ばれました。 【写真を見る】世界から評価「水上からも陸上からも見える調和に満ちた建物」香川県立アリーナが “世界で最も美しいアリーナ” に 県立アリーナ＝あなぶきアリーナ香川は、世界の優れた建築に贈られる「ベルサイユ賞」のアリーナ部門でアメリカ