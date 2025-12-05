ソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が5日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、1200万円増の年俸5000万円でサインした。川瀬は「もっともっとやらないとレギュラーになれないと思った1年。役割はあると思うけどそこを目指してやりたい」と話した。10年目の今季の出場数は102試合と昨季より3試合減らしたが、昨季は25試合だった先発出場数を約倍増の48試合に伸ばした。また、5月2日のロッテ戦（みずほペイペイドーム）で