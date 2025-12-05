ÃçÎÉ¤·¤Î¿Íµ¤²Î¼ê¤È³ùÁÒ¤òËþµÊ¡ªÎø¿ÍÌò¤ò±é¤¸¤¿¿Íµ¤ÇÐÍ¥¤È¤Î·ëº§¤«¤é11Ç¯¡Ä¡£46ºÐ½÷Í¥¤Î?³ùÁÒÎ¹?¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Î¼ê¤ÎÅçÃ«¤Ò¤È¤ß¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2001Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤å¤é¤µ¤ó¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¹ñÃçÎÃ»Ò(²­Æì¸©½Ð¿È)¡£2¿Í¤ÏÀè·î22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÅÚÍË¤Ï¥Ê¥Ë¤¹¤ë¡ª¡©¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)Æâ¤ÎÎ¹´ë²è¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢Æüµ¢¤ê¤Ç¿ÀÆàÀî¸©¤Î³ùÁÒ¤òËþµÊ¡£ÅçÃ«¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ