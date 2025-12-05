¾®ÊÁ¤ÊÂÎ¤«¤é¤ÏÁÛÁü¤Ç¤­¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÈôµ÷Î¥¤òÃ¡¤­½Ð¤¹¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¡£ºÇÄ¹Èôµ÷Î¥¡¢¤Ê¤ó¤È382Y¤òÈô¤Ð¤¹Ìø°æ¼ÓÆà¤Ï¡Ö¥Ø¥Ã¥É3¤ÄÊ¬Î¥¤ì¤¿ÃÏÌÌ¤ò¸«¤ÆÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£¤½¤ÎÈô¤Ð¤·¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û±¦Â­³°Â¦¤ÎÃÏÌÌ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ì¤ÐÂÎ¤¬³«¤«¤º¶¯¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¡ª¥É¥é¥³¥ó½÷»Ò¤Î300¥ä¡¼¥É¥¹¥¤¥ó¥°¡þ¡þ¡þ¼ÂºÝ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¤Û¤È¤ó¤É¸«¤º¤Ë¡¢¥Ø¥Ã¥É3¤Ä°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿²¾ÁÛ¥Ü¡¼¥ë¤ò¸«Â³¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂÎ¤Î³«¤­¤òÍÞ¤¨¤Æ¥·¥ã¥Õ¥È¤Î¤·¤Ê¤êÌá¤ê¤ò