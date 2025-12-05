＜JLPGAファイナルQT最終日◇5日◇宍戸ヒルズカントリークラブ東コース（茨城県）◇6418ヤード・パー72＞来季出場権をかけた戦いの最終ラウンドが終了した。今年のプロテストで合格した20歳・倉林紅がトータル15アンダーまで伸ばし、単独トップ通過を果たした。【写真】政田夢乃のドレス姿が天使すぎるトータル13アンダーに神谷桃歌。トータル12アンダーに政田夢乃と福山恵梨、トータル11アンダーには高橋しずくが続いた。ルー