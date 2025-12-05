5日、千葉県の太平洋クラブ 成田コースで開催された「ヒルトングランドバケーションズカップ」に参加した工藤遥加が、初優勝を挙げた今シーズンを総括した。【連続写真】飛距離＋方向性工藤遥加のドライバースイングそのときは、国内女子ツアー第2戦「アクサレディス in 宮崎」でやってきた。プロ15年目でつかんだ初優勝。「ほっとした。15年続けてきて、たくさんの方と出会い、支えていただいた。推薦していただいた大会も多い