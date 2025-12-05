＜ゴルフ日本シリーズJTカップ2日目◇5日◇東京よみうりカントリークラブ（東京都）◇7002ヤード・パー70＞国内男子ツアー最終戦の第2ラウンドが終了した。ツアー2勝目を狙う28歳・小木曽喬が1イーグル・4バーディ・2ボギー・1ダブルボギーの「68」をマーク。トータル7アンダー・単独首位で大会を折り返した。【写真】金谷拓実との結婚を公表した吉本ここねトータル6アンダー・2位にソン・ヨンハン（韓国）。トータル5アンダー・