北海道東川町の交差点で、乗用車と自転車の事故がありました。この事故で自転車に乗っていた高齢の男性が死亡しました。現場の路面は圧雪状態だったということです。事故があったのは東川町北町４丁目の町道交差点です。１２月５日午前１１時２５分ごろ、北方向に走っていた乗用車が右からきた自転車と出合い頭に衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた高齢の男性が意識不明の状態で病院に搬送され、その後、死亡しました。