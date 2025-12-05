「伊藤園レディス」で悲願の初優勝を飾った脇元華が自身のインスタグラムを更新。副賞の米10俵（600kg）を宮崎市の子供たちに、伊藤園の飲料品3年分（1080本）を出身地の宮崎県小林市の子供たちに寄付することを公表した。【動画】「子供達に少しでも温かい気持ちを届けたい」 脇元華が子供たちに向けてエール公開した動画には脇元が登場。「家庭の事情で親の支えを得られない子供たち、一人親でも日々を頑張っている子供たち、不