5日未明、静岡県伊豆の国市の病院から逃走していた勾留中の男の身柄が確保されました。男は病室に置き手紙を残していて「山か海の方へ向かう」趣旨の内容が書いてあったことも新たに分かっています。住所不定無職の島田健太郎被告（54）は5日未明、伊豆の国市にある「順天堂大学静岡病院」の病室から逃走していましたが午後になり三島市内の路上で身柄が確保されました。警察によりますと島田被告が入院していたのは7階の個室で警