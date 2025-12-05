野球殿堂博物館は4日、「2026年野球殿堂入り候補者」を発表しました。プレーヤー表彰では上原浩治氏、赤星憲広氏や巨人の阿部慎之助監督などが候補に入っていますが、新たに阪神の藤川球児監督、五十嵐亮太氏、岩隈久志氏が加わりました。藤川監督は、98年ドラフト1位で阪神に入団すると、通算17シーズンで782試合に登板、60勝38敗、1220奪三振、防御率2.08を記録。2013年にメジャーに挑戦し、カブスとレンジャーズに所属しました