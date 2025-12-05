３日のテレビ朝日「ザ・タイムショックＺ〜最強雑学クイズ王ＳＰ〜」には、芸能界のクイズ自慢たちが出演した。宮崎美子に対する出題にネットが騒然。次々と出題されるクイズに短い時間制限の中で挑んでいく決勝「サバイバルタイムショック」の１巡目に「実はＨｅｙ！Ｓａｙ！ＪＵＭＰ伊野尾慧と遠い親戚アメリカ人の父を持つＳｉｘＴＯＮＥＳのメンバーは？」が登場した。答えは「ジェシー」。少し困った顔を浮かべた