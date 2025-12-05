野球をメインにトップアスリートの競技力向上から幼児の運動遊びまでをサポートする、新コンセプトの屋内スポーツ複合型施設「ＳＰＯＮＯＢＡ（スポノバ）」が５日、東京都墨田区にグランドオープンし、元巨人の高橋由伸氏、ロッテを退団した荻野貴司氏がトークセッションに登壇した。施設内には１８・４４メートルのブルペンに、最新鋭の打撃マシンを導入したバッティングレーン、各種機材がそろったトレーニングスペース、柔