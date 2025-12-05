不動産購入の仲介で、預かっていた約3300万円を着服した罪に問われている男の初公判で、男は起訴内容を認めました。 横領の罪に問われているのは、熊本市南区田迎に住む中西俊朗被告（67）です。 この裁判は、中西被告が2023年1月、不動産購入の仲介をした際に、被害男性から預かっていた購入資金など約3800万円のうち、約3300万円を着服した罪に問われているものです。 今日（12月5日）の初公判で、中西被告は、「間違いありま