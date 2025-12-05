国土交通省が、高速道路のインターチェンジ（IC）と病院などを結ぶ道路を無電柱化の「優先整備区間」に指定し、重点的に工事を進める方針を固めたことが5日、分かった。災害時に倒れた電柱で救援ルートが寸断されるのを防ぐためで、より緊急性の高い区間を示して整備を加速させる。2030年度までの工事完了率の目標を今後定め、来年4月以降に決定する次期無電柱化推進計画（26〜30年度）に盛り込む。工事を進める自治体は財政支