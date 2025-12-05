婚活パーティーの司会を委託したフリーランスらに取引条件を明示していなかったとして、公正取引委員会は５日、結婚相談所大手「ツヴァイ」（東京）に対し、フリーランス取引適正化法違反で再発防止を求める勧告を行った。発表によると、同社は昨年１１月〜今年４月、婚活パーティーの司会役や結婚相談所で会員の相談に乗るカウンセラーの業務をフリーランスらに委託する際、業務内容などの取引条件を明示していなかった。同法