練習を公開したWBAライトフライ級王者の高見亨介＝東京都新宿区の帝拳ジムWBAライトフライ級王者の高見亨介（帝拳）が5日、東京都内の所属ジムでWBO同級王者レネ・サンティアゴ（プエルトリコ）との団体統一戦（17日・両国）に向けた練習を公開し「前回よりさらに気合が入っている。願望は4ラウンド（で勝つ）」と早い決着に自信をにじませた。シャドーボクシングやミット打ちを行い、力強いパンチを披露した。3月にサンティア