映画の吹き替え業務などをフリーランスに委託する際に口頭で発注していたなどとして、公正取引委員会は５日、音響制作会社「グロービジョン」（東京）のフリーランス取引適正化法違反を認定し、再発防止を求める勧告を行った。発表によると、同社は昨年１１月〜今年１月、映画やアニメの吹き替えや字幕の制作業務などを翻訳家や声優ら計５５人のフリーランスに委託する際、大半を口頭で発注するなどして取引条件を明示していな