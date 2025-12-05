お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（48）が3日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。オードリー若林正恭（47）と11年ぶりに飲み会を行ったと明かした。山里と若林の限定ユニット「たりないふたり」が4年半ぶりに復活し、2日に収録があったという。「終わって、その後、打ち上げ行こうかって言って」と切り出した。「『たりないふたり』で結局、11年ぶり。若ちゃんと飲みに行