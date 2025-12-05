大西流星(なにわ男子)と原嘉孝(timelesz)がダブル主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズSeason1』(2026年1月10日スタート 毎週土曜23:40〜24:35)の追加キャストが発表された。『東海テレビ×WOWOW共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズSeason1』場面カット○伊藤歩・高橋侃ら追加キャスト『横浜ネイバーズ』は、中華街やみなとみらいなど多様性に富んだ街・横浜を舞台に