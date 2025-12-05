ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53歳）が、12月5日に放送されたスポーツ番組「おはようロバーツ」（ABEMA）に出演。山本由伸投手、佐々木朗希投手のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）出場について語った。いろいろな話の中で、開催迫るWBCについての話題に。大谷翔平選手については「判断は翔平に任せました」としたものの、山本投手、佐々木投手については慎重な姿勢を見せる。「ピッチャーの場合は難しい」と語るロ