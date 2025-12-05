ショートメッセージサービス(SMS)を使ったフィッシング詐欺を働くグループが、これまでの「荷物の行方不明」や「未払いの通行料」といった手口から巧妙化し、年末のホリデーシーズンに合わせてポイント付与や税金の納付案内を装ってモバイルウォレット連携を狙う手口が登場していると、セキュリティ専門家であるブライアン・クレブス氏が警告しています。SMS Phishers Pivot to Points, Taxes, Fake Retailers - Krebs on Security