【これからの見通し】ドル円の下落が継続するか、ＮＹ時間には米ＰＣＥ価格指数の発表 東京市場は再び円が買われている。連日、日銀利上げに関するニュースが報じられており、日銀の利上げ路線に対する見方が強化されてきているようだ。きょうはブルームバーグが「日銀が12月利上げ実施へ、その後も利上げ継続姿勢を維持する見通し」との関係者の見方を報じている。 ドル円は東京終盤にかけて売りが強