ドル円一時１５４．４６レベル、１１月１７日以来安値水準＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は一時154.46レベルと一段安。１１月０７日以来の安値水準となった。クロス円も同時に下落。ユーロ円は180.12レベル、ポンド円は206.23レベルに安値を広げている。ドル売り圧力も継続している。ユーロドルは1.1662レベル、ポンドドルは1.3352レベルに高値を伸ばしている。東京午後の流れが継続。 USD/JPY154.56