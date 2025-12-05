フィギュアスケート女子で２０１８年平昌五輪金メダルのアリーナ・ザギトワ（ロシア）が別人のような近影をアップした。５日までにインスタグラムのストーリーズを更新。前髪を眉毛の上で短く切りそろえた“ぱっつんヘア”にイメチェンし、濃いめのメイクで変ぼう。自撮りやタイツをはいた足のアップ、男性とクラブのような場所で歌う動画など、金メダルを取った７年前には想像もできないような姿を見せた。今年は５月に開幕