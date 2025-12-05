５日放送のＴＢＳ系情報番組「ゴゴスマ」（月〜金曜・午後１時５５分）では昨夏以降、首都圏で相次いだ強盗１８件を捜査中の警視庁などの合同捜査本部が、この日、職業不詳の２０代の男４人を強盗致傷と住居侵入の疑いで逮捕したことを報じた。今回の逮捕容疑は昨年１０月発生の千葉県市川市の住宅で起きた強盗事件を指示したというもの。闇バイトによる広域強盗事件とみられる一連の強盗事件で指示役の逮捕は初めてとなった今