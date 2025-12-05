１１月３０日に中国・成都で開幕した卓球「混合団体ワールドカップ２０２５」。五輪新種目に決定したこともあって注目を集めている本大会で、日本は順当に白星を積み重ねている。彼らを「ニッポンの食」で支えているのがＪＡ全農だ。全農が運営する産地直送通販サイト「ＪＡタウン」に掲載されている賞品を中心に提供。農協ごはん（パックごはん）、フリーズドライみそ汁・スープ（各種）をはじめ、全農のブランド商品「ニッポ