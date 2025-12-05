ジャパンＣで２０年ぶりの外国調教馬勝利を挙げたフランス調教馬のカランダガン（セン４歳、仏国・Ｆグラファール厩舎、父グレンイーグルス）が無事に帰国した。同馬を所有するアガカーン・スタッドが５日、自身の公式Ｘ（旧ツイッター）で動画とともに投稿した。同公式Ｘは「ジャパンカップの英雄カランダガンが無事に帰宅しました！」と投稿。続けて「ＪＲＡとすべての日本の競馬ファンのサポート、そして、滞在中にカランダ