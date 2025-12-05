◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアー２５年シーズン最終戦メジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第２日（５日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）第２ラウンドが行われ、初日２位の好位置につけた小木曽喬（２８）＝フロンティアの介護＝が、７アンダーで単独首位に浮上した。１３番でダブルボギーをたたくも、１４、１６番でバーディー、１７番でイーグルを決めて、首位へと躍り出た。初日を７ア