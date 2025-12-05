大分県九重町の温泉郷・宝泉寺エリアで出会った、心も体も満たされるスポットをご紹介します。透き通る川のせせらぎから始まり、パン好きにはたまらないベーカリー、そして300年の歴史を誇る洞窟温泉まで...自然の中で過ごすぜいたくな時間を覗いてみましょう。 清流沿いの足湯で一息 足湯でほっと一息 まず訪れたのは、透き通った清流のほとりにある足湯「石櫃の湯」です。「もうね、川がすごく透