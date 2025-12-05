腹ペコリポーターおのりくんと、アシスタントの佐藤彩花リポーターが、大分県内の気になるグルメを食べ歩く『おのりのいただきますっ！』。 今回は、大分市にある「釜あげおうどん ツルトカメ」をご紹介します。香川県直伝の本格讃岐うどんを楽しめるお店で、オープンしてまもなく2年を迎えます。 うどん生地がもちもちに熟成するのは… 釜あげおうどん ツルトカメ 大分市賀来北